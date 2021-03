La historia de Lee Roche es una de tantas en el mundo del fútbol. Grandes promesas de jóvenes que abandonan los terrenos de juego antes de tiempo. Él lo hizo cinco años después de debutar.

Ahora, 17 años después de su retirada, trabaja como fontanero y ha recordado en un reportaje en 'Planet Football' cómo fue su paso por el Manchester United, equipo con el que debutó.

"Me hubiera ido mejor en el United si me hubiera mezclado más con los chicos. Era muy callado y no me juntaba con ellos", cuenta el inglés.

"Recuerdo la sensación de escuchar la música de la Champions League, estaba como en una burbuja", cuenta Lee, que ahora trabaja como fontanero.

Además, rememora su debut en Champions ante el Deportivo de la Coruña, partido en el que defendió al español Albert Luque: "Me enfrenté a Albert Luque y creo que lo hice bien, pero me cambió al descanso y no me iba a enfrentar yo contra Sir Alex Ferguson".

"Mis compañeros en las obras me preguntan por el United, pero es un poco aburrido y no voy a estar gritando que jugué en ese equipo", dice sobre su nuevo trabajo.

Por último lanza un mensaje a todos esos futbolistas que "viven en una burbuja" y no conocen "el mundo real": "Deben conocerlo (el mundo real), porque la mayoría no tiene un plan por si les va mal en el fútbol y al final no logran ser profesionales".