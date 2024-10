Luis Enrique cerró su docuserie 'No tenéis ni **** idea' con un tercer capítulo en el que trató la muerte de su hija Xana, que perdió la vida en agosto de 2019 con 9 años por un osteosarcoma (tumor óseo).

El entrenador del París Saint-Germain dejó una reflexión que está siendo muy aplaudida en redes sociales como una auténtica lección de vida.

"¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. 'Pero si se te ha muerto tu hija con 9 años'... Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Y tenemos mil recuerdos de ella. Vídeos, cosas... increíbles", arranca el asturiano.

De hecho, esa lección se la tuvo que trasladar a su madre: "Mi madre no podía tener fotos de Xana, hasta que llegué un día casa y le dije... '¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?'. 'No puedo, no puedo', me contestó. 'Mamá, tienes que poner a Xana. Xana está viva', contesté. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Cada día hablamos de ella y no reímos y recordamos".

"Yo creo Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?", zanja el técnico. Bravo, Luis.