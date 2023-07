Se avecina un mes de agosto muy movido con el entorno de Romelu Lukaku. El delantero belga acabo su año de cesión en el Inter de Milán y ha vuelto al Chelsea, donde nunca quiso estar.

En 2021, Lukaku dejó el Inter para fichar por el Chelsea, pero en varias ocasiones confesó que echaba de menos Milán, y se arrepentía de haberse marchado. Por ello, la temporada pasada volvió al conjunto italiano en forma de cesión, pero su rendimiento nunca fue igual que en su primera etapa. De hecho, en la final de la Champions falló ocasiones muy claras y los aficionados le señalaron.

Aún así, en el cuerpo técnico seguían contando con él y tenían previsto un nuevo acuerdo con el Chelsea para, o bien ficharle, o que siguiese ligado al conjunto italiano un año más. Sin embargo, aparecieron rumores de que el belga negociaba con Arabia Saudí y la Juventus, y en la disciplina 'neroazzurra' decidieron no hacer más esfuerzos por él.

Lautaro Martínez, su compañero en la delantera del Inter, fue muy crítico con el belga por todo lo sucedido en las últimas semanas.

"Traté de llamarlo en aquellos días de caos, pero nunca me respondió el teléfono", dijo Lautaro. "Lo mismo hizo con mis otros compañeros de equipo. Después de tantos años y cosas que vivimos juntos, me ha decepcionado", explicó el argentino. Ante todo, se muestra sorprendido: "Es su elección y le deseo lo mejor....pero no esperaba esa actitud", comentó el argentino en la 'Gazetta dello Sport'.

El técnico, Inzaghi manifestó en rueda de prensa que "la historia se merecía otro final". "Todo el mundo sabe lo que hicimos para que regresara con nosotros. Tuvo todo el amor de la familia Inter, sobre todo de los aficionados, que son la parte más importante", reconoció.