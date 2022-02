Tras un cierre de mercado frenético en las oficinas de 'Can Barça', Joan Laporta ha comparecido en la mañana de este martes en el Auditorio 1899 para detallar la denuncia interpuesta el pasado miércoles ante la Fiscalía Provincial de Barcelona contra la anterior Junta de Josep María Bartomeu.

En base a los resultados arrojados por la Due Diligence Financiera, el club azulgrana arrancó la investigación Forensic para realizar la radiografía interna de las arcas de la entidad.

El presidente, Joan Laporta, ha apuntado a "pagos desmedidos que evidenciaban una conducta desleal con el patrimonio del club y no descartaban que alguien se hubiera enriquecido".

"Los socios del club tienen el derecho a conocer las actuaciones que llevaron al club a la ruina y porque nosotros no queremos ser cómplices de estas actuaciones que llevaron al club a esta situación delicada", ha añadido el dirigente.

Seguidamente, Eduard Romeu, vicepresidente económico, ha dando los detalles financieros: "La foto dice que tenemos una deuda de 1.300 millones de euros: 389 millones en salarios diferidos a jugadores, 160 millones en valoraciones de jugadores, 80 millones en litigios que tenemos el convencimiento que no se sentenciarán a favor, 79 millones de los derechos de televisión, 40 millones de abonados, 56 millones con compromisos adquiridos por el Espai Barça".

"Las dos últimas temporadas hemos perdido 600 millones y solo 135 corresponden al efecto Covid. Todo ello conlleva un desequilibrio patrimonial, con 450 millones de patrimonio negativo. En estos 10 meses, hemos logrado un ahorro de 159 millones en masa salarial. Hubo un momento que la masa salarial era más alta que los ingresos del club", ha añadido Romeu.

A continuación ha llegado el turno de Jaume Campaner, abogado especialista y doctor en derecho procesal, para explicar los entresijos de la denuncia ante la Fiscalía.

"Hay una serie de conductas delictivas gravísimas, que podemos calificar de esperpénticas y que no se sostienen desde ningún punto de vista. Si yo tuviera que definir lo que se denuncia con una palabra sería deslealtad porque es dinero de los socios del FC Barcelona. No se puede abusar ni regalar dinero como si fuese suyo. No puede hacer lo que quiera. No estamos hablando de matices, son cantidades millonarias. Las comisiones se sitúan cerca del 5% y se han detectado comisiones del 33%. Se inflaban las ventas para ganar músculo financiero", ha señalado.

'Caso Dembélé'

Laporta, a su vez, ha comentado la no salida de Ousmane Dembélé este mercado invernal de fichajes después del ultimátum de Xavi Hernández en rueda de prensa y la negativa del francés a renovar.

"A Dembelé le ofrecimos una renovación muy buena. El tema se enquistó y su agente optó por no contestar", ha explicado el dirigente blaugrana.

El presidente asegura que la resolución del caso no satisface a ninguna de las partes: "Nos sorprende que Dembelé no aceptara la propuesta de Inglaterra. No tiene ningún sentido que se haya quedado, no es bueno ni para él ni para nosotros".

De hecho, Laporta ha apuntado que cree que ya existe un "acuerdo" con otro club: "Los agentes de Dembelé nos insinúan que ya tiene un acuerdo con otro equipo".