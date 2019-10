Indignación en México por el acoso a una jugadora. Un aficionado se estaba sacando una foto con la jugadora Sofía Huerta, del Houston Dash, cuando le tocó un pecho.

La cuenta @FutFemenilMx denuncia este hecho en una publicación: "Vimos a este 'aficionado' siendo nefasto al comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto. Miren la mano de este tipo sobre Sofía Huerta (y no, no fue "sin querer"). ¡ESO NO SE HACE!".

Desde el Tigres han emitido un comunicado en el que denuncian los hechos, defendiendo que "siempre será más importante cuidar y defender la dignidad de las personas".

El club ya ha anunciado que tomará medidas contra este aficionado, presentando una denuncia por lo ocurrido. Todo esto en un partido amistoso en el que el Tigres Femenil ganó 2-1 al Houston Dash.