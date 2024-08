España no estará en la pelea por el oro. No tendrá la plata. Puede tener medalla, pero habrá que ganar a Alemania en la pelea por el bronce después de la goleada sufrida en semifinales ante Brasil. Cata Coll, con dos errores en dos de los tantos de las sudamericanas, no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar en el banquillo.

También ante los medios allí congregados se mostró más que afectada. La portera reconoció sus errores y se disculpó por ellos.

"Lo primero es pedir perdón. No he estado a la altura del equipo. A veces se está arriba y otras abajo. Me ha tocado la parte mala", afirma.

Y sigue: "Estoy orgullosa de mi gente, han peleado hasta el final para darle la vuelta"

"Tengo que pedir perdón a mis compañeras. Se me ha cerrado todo y no ha sido mi día. Queda otro partido importante para conseguir el bronce".

Será ante Alemania: "Tenemos tres días. Dormiremos poco, pero España está aquí e iremos a por el bronce. Que nadie dude que vamos a pelearlo".