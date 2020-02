Cristóbal Soria no deja títere con cabeza en El Chiringuito. El tertuliano entró al plató del programa dando un susto a Pedrerol, tocándole la espalda y apareciendo por detrás.

"¿Te creías que no me iba a poner nunca la camiseta del Real Madrid, verdad, Pedrerol?", comenta Soria. Cree que es algo que sienten "todos los que no son del Real 'de' Madrid", una "indignación" que rodea "a todos los españoles".

"¡A mí no me vais a callar! Podéis meterme preso, pero no me vais a callar. Qué barbaridad más grande, estoy indignado...", critica Soria. La reacción del resto de los tertulianos fue para todos los gustos.

Alfredo Duro se llegó a dar la vuelta, mientras que Petón y Quim Domènech abrazan a Soria.