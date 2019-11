Tomás Roncero recibirá con los brazos abiertos a Gareth Bale en el Real Madrid. El tertuliano le pide al galés que vuelva al club blanco y que se integre con sus compañeros.

Este jueves, se espera que Bale entrene con sus compañeros de nuevo, pero la posibilidad de que se ejercite en solitario en el gimnasio no gusta nada a Roncero: "¡Bromea con 'Vini', con Rodrygo, comparte, amistad!".

Es más, Roncero le llega a pedir en inglés que vuelva, animándose con una canción personalizada para el galés: "Come back, baby come back, Gareth come back".