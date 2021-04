Ilaix, Sergi Roberto, Ronald Koeman, Gerard Piqué... todos se 'comieron' a Gil Manzano tras una polémica acción en la que Braithwaite cayó dentro del área del Real Madrid tras sufrir un contacto con el brazo de Ferland Mendy.

Ni el colegiado del encuentro ni el VAR decretaron la pena máxima, algo que muchos culés, incluso tras ver muchas repeticiones, continúan viendo como un penalti "clarísimo".

Algo similar ocurrió durante la narración de la radio 'RAC1', ya que tras ver la jugada en directo clamaron al cielo pidiendo penalti, aunque tras ver la repetición asumieron que no se podía pitar.

"¿Cómo?, ¿no es penalti? ¡Es penalti! No digo nada, no digo nada, qué vergüenza. ¡Si no entra el VAR aquí es una vergüenza. Es penalti, hay una mano que tira de Braithwaite", dijeron los comentaristas en un primer momento.

Sin embargo, una vez que salieron las repeticiones desde distintos ángulos, todos asumieron que no había "nada": "Ahora con la repetición tengo más dudas... No, no, nada, en directo me ha parecido más".