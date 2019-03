La iniciativa de una peña culé de Sevilla para la final de Copa: "Hay que llenarlo todo de rojo"

LO LLEVARÁN A CABO SI HAY GLOBOS AMARILLOS

Los peñistas del Barcelona en Andalucía han planeado una iniciativa para contrarrestar un hipotético lanzamiento de globos amarillos durante la final de Copa. No quieren mezclar política con deporte y dejan claro que no lo llevarán a cabo si no hay presencia de globos amarillos. Lo cuenta Jugones.