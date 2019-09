El gol de Vinicius ante el Osasuna despertó la euforia de Tomás Roncero en El Chiringuito. Su alegría era tal que no dudó en dedicarle una canción al jugador del Real Madrid.

Acompañado del piano, y en riguroso directo, Roncero se puso ante el micrófono a cantar. La letra no dejó indiferente a ninguno de los colaboradores, especialmente a Cristóbal Soria, que era mencionado en el nuevo hit de Tomás Roncero.

"Oh, oh, Vini, te quiero cantar. Tú golazo ha sido especial. Tus lágrimas me han conmovido y a Soria lo vas a amargar. Oh, oh, Vini, te quiero cantar... Tú has sido principio y final", entonaba Roncero entre los aplausos del público presente en el plató del programa.