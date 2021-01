Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y de 'El Chiringuito', ha estado en 'Liarla Pardo' para hablar de la información publicada por 'El Mundo' del sueldo que percibe Lionel Messi en el Barça desde su renovación en 2017. "Una empresa decide qué gana cada trabajador y qué le aporta cada trabajador", comenzó diciendo.

"Aquí, la empresa, en este caso el Barça, es de los socios. Son ellos los que tienen que alegrarse o que cabrearse por lo que cobre Messi. Estamos en época de pandemia, y esto se firmó en 2017. Gana 70 millones al año. Es una barbaridad, seguro que lo es", afirma Pedrerol.

Posteriormente, explica los motivos de todas las variables firmadas en dicho contrato: "Al Barça le costó cuatro meses que Messi firmara algo que no quería firmar. Esto se negoció con el 1 de octubre de 2017, y Messi puso condiciones. No iba a renovar si Cataluña era independiente".

"La ruina para el Barça son los que mandan"

¿Es Messi una ruina para el Barça? Pedrerol lo tiene claro: "La ruina son los que mandan. La ruina es fichar a Griezmann y a Dembélé por el dinero por el que se les fichó, y pagar a Griezmann 22 millones de euros".

"Ha habido una mala gestión. Se critica a Florentino por su límite salarial, y le dice que no a Ramos por el tema de la pandemia. Messi gana lo que gana, pero Griezmann le cuesta al Barça 50 millones. El séptimo que más cobra en el Barça gana más que el que más cobra en el Real Madrid", sentencia Pedrerol.

El presentador de 'Jugones' cree que está "preparando el terreno para irse al PSG". "Con mi sueldo y la situación del club es lógico que me vaya. No me pueden pagar, ni aunque me baje la ficha", argumenta.

"Lo que buscaba Messi con su entrevista con Évole fue lavar su imagen. Quería decir que es culé pero el Barça no le puede retener", cuenta Pedrerol.

Sobre las acciones legales del Barça por esta información, el presentador es tajante: "Esto es humo. No tiene recorrido. Es una forma de quedar bien porque hay que pelear la Champions League".

"Me cuentan que a Messi no le ha molestado la publicación"

"No tendrá consecuencias ni en el corto ni en el medio plazo. Solo se allana el camino y lo pone más fácil. Me cuentan que no le ha molestado demasiado la publicación", concluye Pedrerol.

