Achraf Hakimi fue clave en los octavos de final de la Copa de África. Lanzó a Marruecos hacia los cuartos de final... y recibió todo tipo de elogios.

Kylian Mbappé, su compañero en el Paris Saint-Germain, fue más allá y lanzó este mensaje en sus redes sociales: "Achraf Hakimi. El mejor lateral derecho del mundo".

Un mensaje que fue compartido por el marroquí con un agradecimiento claro. "Te quiero, hermano", escribió acompañado de un emoticono de corazón.

Achraf y Mbappé son los protagonistas de una de las bandas derechas más temibles del mundo. La llegada del lateral a la capital francesa ha incrementado el peligro ofensivo del cuadro de Mauricio Pochettino.

Y Mbappé tiene claro que su compañero es "el mejor del mundo". Algo que Achraf quiere seguir demostrando en una Copa África en la que Marruecos es una de las grandes favoritas al título.

ACHRAF HAKIMI.

BEST RB IN THE WORLD.

GOOD NIGHT GUYS. 👋🏽