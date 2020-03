Ibai Llanos, comentarista de eSports, cumplió la promesa que hizo sobre que si perdía el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City, pasaría 24 horas continuadas jugando al famoso Fortnite.

Lo que igual no se esperaba es que dos integrantes del equipo que le hicieron cumplir con su promesa acabarían jugando con él en directo. Sergio 'Kun' Agüero y Aymeric Laporte se unieron a su partida en directo y disfrutaron de un rato jugando con el 'streamer'.

Ibai, que tiene un gran sentido del humor, no dudó en vacilar a los 'citizens' en medio de la partida: "Esos errores Laporte nos cuentan partidos. Nos cuentan partidos, Laporte. Luego, por qué estamos a 22 puntos del Liverpool, te pillan en la rampa...". El central del City no dudó en responderle: "No seas c...".