Kun Agüero se vio obligado a dejar el fútbol hace tan solo cuatro meses por unos problemas de corazón, pero no descarta descolgar de nuevo las botas y volver a pisar los terrenos de juego. "Se me pasó por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol", indicó en una entrevista concedida al medio 'TyC Sports'.

El delantero argentino sufrió una arritmia durante el encuentro disputado con el FC Barcelona en el Camp Nou ante el Deportivo Alavés. "Los médicos me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses sin actividad, pero yo tengo ganas de volver a entrenar", afirmó.

Agüero no ha querido 'mojarse' a la hora de confirmar si su deseo es jugar de nuevo al máximo nivel y de forma profesional, pero ha dejado la puerta abierta a una posible vuelta al césped: "Estoy queriendo jugar recreativamente. Me invitaron a Miami a jugar un partido y no fui, le quiero mandar algún mensaje al médico". La Major League Soccer, una de sus opciones: "Inter Miami me llamó. pero me negué. ¿En 2 años? A ver...".

Después de pasar unos días de vacaciones en Miami, ahora se encuentra en Catar como invitado por parte de la FIFA para ser uno de los embajadores en el sorteo en Doha, donde se sortearán los grupos del Mundial del próximo mes de noviembre: "Vine porque me invitaron, me dijeron que quería que estuviera. Yo estaba en Miami y, como estoy al pedo, en un día se resolvió todo para estar en Catar".

Además, el exinternacional con Argentina no ha querido descartar a sus compañeros del combinado nacional como una de las selecciones favoritas para conquistar el campeonato del mundo: "Hay que ver los partidos y los cruces, que son fundamentales, pero Argentina siempre es candidata a pelear por la Copa del Mundo".

También analizó el partido que disputaron hace unos días frente a Venezuela: "Con Venezuela jugaron bien. Paredes jugó muy bien, Fideo te hace un golazo como hizo o el pase que le dio a Leo, son jugadores que hacen cosas de la nada y es imposible decir que no son las figuras y cuando Fideo entró, se activó Leo".

Y tampoco se olvidó de mandar un pequeño 'dardo' a Sampaoli: "En Rusia fue el mundial que más me preparé, hice un gran partido con Islandia y después cuando no jugué el segundo partido me vine abajo".

"Me sorprendió la actitud del entrenador que prometió cosa un mes antes y terminó haciendo otra cosa, me pidió que me vuelva antes para entrenar. Alguien me dijo que si no entrenaba con el equipo no iba al mundial, por eso ya se arrancó medio extraña la cosa", concluyó.