El carácter de Jurgen Klopp es uno de sus secretos como entrenador. Su relación con los jugadores siempre es desenfadada, amable. Y eso provoca un ambiente en el vestuario que siempre es positivo. Los futbolistas del Liverpool siempre han destacado su buen humor como uno de los secretos del éxito.

"Sé escuchar", afirma, entre risas, preguntado sobre por qué es un buen entrenador. "Soy bueno en algunas cosas, pero en todo lo demás, las personas que trabajan conmigo son mucho mejores y soy lo suficientemente inteligente para seguir sus consejos", dice en una entrevista a 'Daily Mail'.

"Aquí en Liverpool, ¿cómo podría hacer que Van Dijk, Mané, Firmino... Todos mis chicos fueran mejores personas? No puedo hacer eso. Les dejo ser buenas personas... y les pateo el culo cuando no corren lo suficiente", señala, siempre sonriente.

Por otra parte, el técnico alemán, campeón de la Champions League en 2019, ha sido muy crítico con el calendario actual, muy apretado entre partidos internacionales y de clubes: "La ciencia del deporte dice que se necesita al menos 72 horas para recuperarse de un partido. Tenemos que jugar casi antes del desayuno aún cuando la mente aún está volviendo de cualquier país del mundo en el que hayamos estado. Se trata del bienestar de los jugadores".

"La gente tiene que entender a los jugadores de fútbol. La gente dice: 'Oh, pero es que ganan tanto dinero'. No se trata de eso. Ganan tanto porque son especiales. Hay actores que son brillantes pero nunca serán James Bond. Y James Bond gana más que los demás. Con el fútbol, es lo mismo. Mucha gente juega al fútbol y los mejores ganan más. Pero eso no los hace más fuertes para todo en la vida", indica.

A raíz del debate de los descansos, Klopp reafirma su apuesta por los cinco cambios de manera permanente: "La mejor solución es cinco. Así que háganlo". Para el técnico del Liverpool, por otro lado, esta temporada hay ocho equipos que pelearán por el título de la Premier League. "Si lo ganáramos este año sería un gran logro. Tal vez más grande que el anterior".