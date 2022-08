El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se ha mostrado muy crítico con el 'modus operandi' del FC Barcelona en el presente mercado veraniego de fichajes.

Con serios y palpables problemas económicos tras la salida de la junta de Josep María Bartomeu, la directiva de Joan Laporta ha ejecutado hasta cuatro palancas para poder ganar liquidez y así fichar jugadores e ilusionar a la afición culé.

Seis han sido los fichajes más la costosa renovación de Ousmane Debélé, algo que Klopp no entiende dada la precaria situación económica del club blaugrana hace solo unos meses.

"No lo entiendo por varias razones. Si me dices que no tengo dinero, entonces ya no gasto nada. Me pasó dos veces con mi tarjeta de crédito, afortunadamente eso fue hace unos años. Estoy viendo esto como un fanático del fútbol, no lo entiendo", ha señalado en una entrevista en 'Kicker'.

De hecho, el técnico alemán ve en peligro al FC Barcelona en un futuro no muy lejano, poniendo de ejemplo a su antiguo equipo, el Borussia Dortmund.

"El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke tuvo que venir en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona", ha añadido el teutón.