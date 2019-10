"Fueron unos meses en los que mi abuela me veía más en el periódico que en persona". La frase es del portero titular de la selección española, Kepa Arrizabalaga, y lo es en referencia a la etapa más complicada de su vida, cuando en 2016 estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. Ese movimiento se vio frustrado finalmente, y como desvela el portero a Juanfe Sanz, "lo que más me gustó fue renovar con el Athletic".

Pero esta entrevista encierra pasado, presente y futuro; porque si el presente de Kepa es el Chelsea, su pasado y su futuro, se acercan más al Athletic: "Claro que me gustaría volver. No sé cuándo, ni cómo, ni qué; pero jugar en el Athletic obviamente me gustaría". Es la guinda del pastel a esta conversación que remueve el pasado pero, visto está, con proyección al futuro.

Un futuro a medio plazo donde Kepa no se ve ni como titular, ni como suplente de España, porque como dice, en lo que único que confía es en la "exigencia" de Robert Moreno.