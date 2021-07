Aquel Chelsea - Manchester City de la Carabao Cup siempre será recordado por lo que ocurrió entre Kepa Arrizabalaga, Maurizio Sarri... y Willy Caballero, que ya estaba preparado para acceder al terreno de juego.

Todo ocurrió cuando en el minuto 25 Kepa sintió molestias musculares y parecía que no podía seguir. El portero ha recordado cómo ocurrió todo en una carta en 'The Players Tribune'.

"Todo fue un gran malentendido. Después de hacer una parada, noté algo en la pierna y pedí asistencia médica para asegurarme de que no era nada, pero sobre todo para que el equipo pudiera recobrar el aire. Pero de repente vi que Sarri había mandado a Willy Caballero a calentar", ha detallado.

Y continúa: "Intenté hacerle una señal de que estaba bien, de que no estaba lesionado. Pero estábamos en Wembley delante de unas 80 mil personas, así que lógicamente no me entendió. Cuando el cuarto árbitro levantó el cartel yo debería haber salido, y lamento no haberlo hecho".

Kepa asegura que se sintió "incomprendido": "Fuera del club, la cosa se fue de madre. Cuando miré el móvil en el vestuario después de la final me dí cuenta que me había convertido en una noticia mundial. Fue abrumador. Y claramente, la mayoría de la gente que vio las imágenes pensó que le había faltado al respeto a Maurizio".

El canterano del Athletic de Bilbao recibió numerosas críticas por lo ocurrido: "A veces se va demasiado lejos. No pasa nada por decir que un jugador ha cometido un error pero cuando se utilizan las criticas para hacer daño o se escriben mentiras que no tienen nada que ver con el fútbol, se están cruzando determinadas líneas".