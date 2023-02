Kazuyoshi Miura ha encontrado nuevo equipo a sus 55 años. El delantero japonés se ha unido a las filas del UD Oliveirense de la segunda división portuguesa para continuar su longeva carrera.

El jugador, que debutó en 1986 en el Santos brasileño, es el futbolista más longevo de la historia y con esta nueva aventura suma un capítulo más, el tercero en Europa tras haber jugado en el Genoa y el Dinamo de Zagreb en la década de los 90.

Miura llega cedido de su equipo en Japón, el Yokohama, cuyos propietarios son el Grupo Onodera que recientemente adquirió la mayoría de las acciones de Oliveirense, de ahí el movimiento.

Con esta van ya 37 temporadas en el mundo del fútbol, una trayectoria que no piensa poner fin, como afirmó a 'L'Equipe' en 2019: "Quiero jugar hasta que me muera. Cuando fallezca, no quiero que se diga que el exjugador Kazu Miura ha muerto, sino que el jugador Kazu Miura ha muerto".