Karius: "Sergio Ramos no se ha disculpado conmigo, no sé si lo hizo a propósito"

Loris Karius ha vuelto a hablar sobre la pasada final de la Champions League. El entonces portero del Liverpool, ahora cedido al Besiktas, reconoce en 'Bild' que Sergio Ramos, del que recibió un golpe durante el partido, no se ha disculpado con él.

"No sé si Ramos me lesionó a propósito, sólo él lo sabe, pero no es importante", reconoce. Además, el guardameta especifica los detalles de aquel golpe: "Los reconocimientos médicos mostraron que sufrí una discapacidad visual. En condiciones normales, es difícil que hubiese cometido esos errores".

Por último, asegura que "nadie podrá saber nunca la relación que hubo" entre el golpe que sufrió y las secuelas posteriores. "No es una excusa, es una explicación", asevera.