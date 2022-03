Julen Lopetegui es uno de los candidatos a entrenar al Manchester United la temporada que viene. Pero en 'Jugones' ha contestado tajante sobre su continuidad en el Sevilla: "No tengo ninguna duda".

Le lanza un mensaje a la afición: "Que sigan creyendo en nosotros y que no dejen de ayudarnos, que sigan dando esa energía extra que nos da mucho. Todo lo que hacemos es por ellos".

"No tengo ninguna duda", repite cuando 'Jugones' le pregunta si seguirá la temporada que viene: "El 'run run' no puedo evitarlo. Forma parte de estar en un gran club como el Sevilla, pero no estamos pendientes".

Pero por si hubiese dudas, 'Jugones' le pregunta hasta tres veces si quiere continuar: "Estoy donde quiero estar, estoy feliz en el Sevilla. Estamos encantados".

"Un orgullo muy grande. Para mí es un reconocimiento al que estoy muy agradecido", dice, Lopetegui para lo bueno... y también para lo malo: "Esta es la realidad del entrenador". Así sentencia el técnico todos los rumores sobre su futuro.