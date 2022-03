Erik Ten Hag, actual entrenador del Ajax, suena como candidato a dirigir el Manchester United a partir del próximo. Ha recibido las referencias de su compatriota Louis Van Gaal... y no han sido las mejores. Porque el actual seleccionador neerlandés ha dejado un 'palito' para el equipo inglés.

Allí entrenó entre 2014 y 2016 y parece que no tiene el mejor recuerdo: "El Manchester United es un club comercial y una elección difícil para un entrenador. Será mejor que vaya a un club de fútbol".

"Erik ten Hag es un gran entrenador y eso siempre es bueno para el Manchester United. Tengo contacto con él a veces, pero no le voy a aconsejar. Me llamará él mismo. Debe elegir un club de fútbol y no un club comercial", incide Van Gaal, que suele ser muy contundente en sus palabras.

Son varios los nombres que maneja el United, que vive una crisis deportiva muy importante después de ser eliminado en los octavos de final de la Champions League por el Atlético de Madrid. Y, además, en su propio campo, Old Trafford.

Otros nombres como Mauricio Pochettino y Julen Lopetegui también han sonado en los últimos días para hacerse cargo del proyecto. El United busca entrenador y sobre todo un futuro a medio plazo para volver a ser ese equipo campeón de hace unos años.