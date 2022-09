Kirian Rodriguez, futbolista de Las Palmas, ha comenzado su recuperación tras ser detectado un linfoma de hodgkin. El periodista de 'Jugones' Guillermo Moreno ha estado con él en una sesión de entrenamiento.

"Si te vas a parar a lastimarte, a pensar... a pensar por qué sí o por qué no... es tiempo que pierdes. A mí el tiempo perdido no me gusta", dice el futbolista, que tiene claro su objetivo: "Lo que tienes que pensar es 'voy a salir'. Voy a estar tranquilo, sé que lo voy a conseguir".

La vida de Kirian Rodriguez cambió hace casi dos meses, cuando conoció que padecía la enfermedad: "Siempre he tenido la misma sonrisa, no la voy a cambiar y no creo que esto me la cambie".

No deja de entrenar: "Si yo me quedo quieto en casa me siento más débil. Prefiero estar así, estar animado, venir, hablar con los compañeros... me viene bien".

Apoyo no le falta tanto en el vestuario como en casa. Tampoco ejemplos cercanos como Carla Suárez, que volvió al deporte tras su enfermedad: "Es un ejemplo... ella ha vuelto a competir". Es el objetivo que Kirian quiere cumplir: "Si Dios quiere en enero o en febreri me verán por los campos chillando".