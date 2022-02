Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha dado la orden para iniciar una operación militar en la región ucraniana de Donbás, y Kiev ya ha sufrido varias explosiones cuando las tropas rusas han desembarcado en el país. Como no podía ser de otra manera, el conflicto bélico entre ambos países ya ha trascendido al mundo del deporte.

Uno de los primero futbolistas en pronunciarse al respecto ha sido el internacional ucraniano Junior Moraes, actual jugador del Shakhtar Donetsk, que pidió ayuda y denunció la situación a través de sus redes sociales: "Todos mis amigos y familiares estamos esperando una solución para salir. Estamos dentro de un hotel. Recen por nosotros".

También ha reaccionado el capitán de la Selección de Ucrania y futbolista del Manchester City, Oleksandr Zinchenko: "Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello. No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto".

"Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas", añadió.

Además, el exfutbolista y actual seleccionador de la selección ucraniana, Andriy Shevchenko, ha asegurado que su país es "una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad".

"Ucrania es mi patria. Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país. Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación", sentenció el exdelantero.

Paralelamente, los jugadores brasileños han pedido auxilio a su país para huir de Ucrania, donde están recluidos en un hotel junto a sus familias.