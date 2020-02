El partido que medirá al Barça de Quique Setién contra el exequipo del técnico cántabro, el Real Betis, tendrá otro protagonista sobre el verde y viejo conocido del conjunto hispalense, Junior Firpo.

El lateral izquierdo recaló en las filas del club azulgrana tras cuajar grandes temporadas defendiendo el carril zurdo del cuadro verdiblanco. Antes del partido, Junior se ha sincerado en los medios del equipo blaugrana y ha relatado episodios de su infancia y su situación actual con Quique Setién, de quien dice que es "un entrenador muy cercano".

"Será un día muy especial para mí. Tengo muchas ganas de ver cómo me reciben. Es un estadio muy grande que la afición hace grande. Hay un ambiente increíble. Será un campo muy difícil; como local la ayuda de la afición era tremenda; no me quiero imaginar la presión como visitante", explica Junior antes de un partido clave para los culés tras la eliminación copera.

Además, Firpo ha relatado una anécdota de su infancia, cuanto menos, curiosa: "Me metieron en el futbol para que pudiera hacer amigos. A mí no me gustaba el fútbol. Terminaba de entrenar cada tarde y me iba llorando a casa; decía que me quitasen del fútbol que no sabía lo que era, no me gustaba", relata el lateral blaugrana.