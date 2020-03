La primera temporada de Antoine Griezmann en la Ciudad Condal no está siendo la mejor. En los 36 partidos que ha disputado a lo largo del ejercicio, el francés ha anotado 14 goles y ha asistido en cuatro ocasiones, unas cifras que se alejan mucho del rendimiento que ofreció en el Atlético de Madrid.

En la sintonía del equipo, Griezmann no está mostrando su mejor nivel y ya hay críticos a los que no les convence la actitud de 'El Principito'. Jota Jordi, uno de ellos, se mostró muy contundente en 'El Chiringuito' al hablar de él: "Yo no le he visto implicado en ningún momento".

"Yo creo que ha venido al club a cobrar un dinero y luego se irá. La situación que tengo desde fuera es que ha venido a cobrar a final de mes", afirmó rotundamente el colaborador, lo que sorprendió al resto de contertulios.

"Vivo en Barcelona, conozco el entorno del vestuario del Barça y hablo con gente del club. Desde que llegó Griezmann hasta ahora, la opinión ha cambiado muchísimo", zanjó Jota Jordi.