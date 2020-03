El Real Madrid-Barcelona del pasado domingo dejó muchas imágenes para la hemeroteca. Una de las más curiosas fue ver cómo Eder Sarabia, segundo entrenador de Quique Setién, se enfadaba desde el banquillo ante la actitud y juego de los futbolistas que había sobre el verde.

Han aflorado diferentes corrientes de opinión que, por un lado, ven con buenos ojos la actitud enérgica del preparador para contagiar esa 'garra' en los jugadores, mientras que hay otra a la que no le parece bien esa exacerbada intensidad desde el banquillo.

Josep Pedrerol quiso tomar partido en el debate: "Sarabia tiene sangre. El Barcelona es un equipo muerto, miras al banquillo y nadie contesta. Sarabia pone intensidad y grita, ¿también le criticamos?. Al Barça le hacen falta 15 Sarabias".

"Si ha ensayado con Griezmann una jugada y lo hace al revés, no hace lo que hemos dicho. Se cabrea por eso. Da unas instrucciones y como no se cumplen. No cumplen con lo que han entrenado y preparado. Cuando un jugador falla en un marcaje perjudica al equipo", concluyó el moderador de 'El Chiringuito'.