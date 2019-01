Josep Vives, portavoz del FC Barcelona: "Nos parecería gravísimo que se suspendiera el sorteo. No ha habido ningún tipo de infracción"

El Barcelona ha tildado de "gravísimo" la posibilidad de que se suspenda el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey por la denuncia presentada por el Levante por supuesta alineación indebida de Chumi.

"Nos parecería gravísimo que, como medida cautelar, se supendiera el sorteo. Los plazos son indispensables. Si no, no hay seguridad jurídica. El plazo es el que es, no es otro. Aplicar una medida cautelar en este escenario tendría que ser por un motivo que, ahora mismo, a nosotros se nos escapa absolutamente", indicó Josep Vives, portavoz del Barcelona en Catalunya Radio.

"Sí que estamos extrañados. Por todo: por el timing, el origen, por cómo se ha producido, por los canales por los que ha llegado esta información...", indicó Vives.

"Con esta norma se ha intentado evitar un fraude de ley. Está claro qué es lo que quiere hacer y cuál es su objetivo final. No podemos tratar a los jugadores de forma diferente en función de si juega en Primera o Segunda B. Entonces, estaríamos entrando, casi, en una vulneración de derechos fundamentales. No tiene ningún tipo de sentido. El Levante actúa legítimamente porque ha de defender sus intereses", resumió Vives.