La operación de rodilla a la que se ha sometido Sergio Ramos ha cambiado por completo el rumbo de su renovación con el Real Madrid.

El capitán del conjunto blanco, que pedía dos años de renovación al club, ha visto cómo su recaída en la rodilla podría afectar directamente a su futuro.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado su lesión y ha querido destacar su compromiso indudable desde que llegó a la 'Casa Blanca'.

"No dudemos de Sergio Ramos. Se ha operado porque no tenía más remedio. Ni estrategia ni historias. Sergio Ramos no tiene que demostrar su compromiso con el Real Madrid", ha señalado el presentador.

"Sergio Ramos ha demostrado su compromiso con el Madrid desde que llegó con 19 años. Ha sido un líder ejemplar. Está en su derecho de hacer lo que quiera con su futuro", ha añadido.

Por último, Pedrerol ha querido incidir en un hecho para zanjar su editorial: "Que nadie dude del madridismo de Sergio Ramos".