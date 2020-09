El Real Madrid no pasó del empate a cero ante la Real Sociedad. Y Zinedine Zidane prefirió no echar mano de Luka Jovic y Borja Mayoral, los dos delanteros que tenía en el banquillo.

Josep Pedrerol, en su editorial de 'Jugones' de este lunes, ha comentado la decisión del galo. "Zinedine Zidane ha ganado muchos títulos y no se le puede discutir. Pero pidió a Jovic y no le pone. El serbio costó 60 'kilos' y no le quiere", afirma.

Y da otros nombres: "Tampoco quiere a Mariano ni a Mayoral. Ayer con empate a cero pasó de poner un delantero e hizo debutar a dos chavales"

"Zidane sabe mucho de fútbol, pero no quería a James y fue el mejor del Everton el sábado. Tampoco le gustaba Bale y veremos qué tal le va con Mourinho", señala sobre el colombiano, que parece haber caído de pie en la Premier League.

"El Madrid podría fichar a Haaland, a Cavani o a Lewandowski y no jugarían. Pero a Zidane no se le puede discutir porque gana títulos. Y, ojo, es mejor no enfadarle porque si no es capaz de dar otra espantada", finaliza Pedrerol.