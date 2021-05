Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y de 'El Chiringuito', desveló en el programa de Mega todas las claves alrededor del futuro de Zinedine Zidane en el Real Madrid. El técnico francés, con contrato en vigor, se irá a descansar una semana y todo se decidirá en breve.

"Cuando vuelva, ya hablaremos, dice Zidane. Se va a tomar la semana que viene para descansar junto a su familia", empieza Pedrerol.

A continuación, el presentador realiza la siguiente pregunta sobre Zidane: "Es fundamental saber si él está dispuesto para encabezar esta revolución en el Real Madrid".

"Si no le apetece hacerla se irá. Si le apetece, está en el proyecto", prosigue Pedrerol.

En 'El Chiringuito', además, Pedrerol cuenta que hay preocupación en el Real Madrid por lo sucedido esta temporada: "Tienen claro que ha habido un problema en la preparación física por las muchas lesiones".

Para terminar, Pedrerol confirma que en el Real Madrid no hay mucha 'ilusión' por los posibles ocupantes del banquillo si Zidane no sigue: "No emociona especialmente un sustituto para él".

"No hay nadie que mejore a Zidane... Mourinho habría entrado en la quiniela de haber estado libre", finaliza Pedrerol.

El Real Madrid, a pesar de su victoria ante el Villarreal, cedió su trono en LaLiga al Atlético, ya actual campeón del título.

