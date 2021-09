Kylian Mbappé no será jugador del Real Madrid... al menos de momento. El PSG no ha respondido a las tres ofertas presentadas por el Real Madrid. Y José Luis Sánchez explotó en 'El Chiringuito'.

"Esto no va de cultura, va de unas reglas. Esto va de cumplir las reglas. El PSG tiene que estar sujeto a unas reglas que no se están cumpliendo. Lo hacen porque se lo permiten. El PSG debe 400 millones y firma por 40 a un jugador. No pueden tener a Neymar, Messi, Wijnaldum, Di María, Icardi... No puede porque hay unas reglas", dice Sánchez.

Además, asegura que si el Madrid ha podido poner esas cantidades encima de la mesa ha sido por su "ahorro" de los últimos años: "El Madrid puede hacer una oferta por Mbappé porque ha ahorrado en los últimos años y porque ha hecho rebajas salariales. Ha intentado cumplir las normas".

"El Madrid se ha enfrentado a un club que juega con otras reglas. Si el PSG fuera el Chelsea, Mbappé estaría en el Madrid. Es la única realidad de hoy en día. Le permiten competir con estas reglas", finaliza.