El periodista José Luis Sánchez mostró su incredulidad ante el penalti no pitado de Lenglet sobre Varane, mostrando su preocupación por el hecho de que un árbitro de Primera División "no vea penalti en esa acción".

"A mí ya me preocupa más eso, que un árbitro de Primera División vea 10 repeticiones y no vea penalti. Con que le digan 'no reanudes' es suficiente. ¿Cómo no puede ver penalti?", se pregunta José Luis Sánchez.

El Real Madrid también mostró su disconformidad con esta acción y con el posterior agarrón de Rakitic sobre Varane, dos acciones que el club blanco considera que debieron ser castigadas con la pena máxima.