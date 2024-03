Brahim Díaz jugará con la selección de Marruecos. No estará con España. Esa es la decisión que ha tomado en las últimas horas. Y en 'El Chiringuito' se vivió un intenso debate sobre el tema. José Luis Sánchez defendió a Brahim y apuntó a todo lo que había renunciado para esperar la llamada de la selección.

"Ha estado esperando a España muchos años. Ha perdido la oportunidad de jugar el mundial de Qatar con Marruecos, ha perdido a ocasión de jugar la Copa África con Marruecos esperando a España...", dice el tertuliano.

Y habla de "ninguneo": "Viendo el ninguneo de la RFEF con él ha dicho 'hasta aquí hemos llegado'. Ha visto cómo se ha reunido la Federación con Lamine Yamal...".

"Brahim llega un momento que dice 'os estoy esperando, no me habéis llamado, he renunciado a ir al mundial de Qatar'. Dice que no porque está esperando a España porque él ha nacido en Málaga y quiere jugar con España", sentencia Sánchez.

Luis de la Fuente dará la lista este viernes para los amistosos contra Brasil y Colombia. Y ahí no estará Brahim, que finalmente jugará con la selección marroquí.