Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcelona, se ha pronunciado sobre el 'caso Neymar', un culebrón que afirma que no existe para el club.

En declaraciones a 'TV3', Cardoner reconoce que el Barça es un "actor pasivo" en esta historia, instando a que el tema "se resuelva en París".

"No hay caso Neymar y es complicado. Sabemos que no se encuentra bien allí, pero es un tema que se tiene que resolver en París. No tenemos que hablar con Neymar, no hay caso Neymar, y, si algún día lo hay, ya hablaremos", comenta.

Por último, descartó "a día de hoy" que Neymar vaya a recalar en el conjunto azulgrana.

