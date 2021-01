Jordi Alba ha sido entrevistado en 'El Día Después', donde ha tenido una charla muy sincera. El jugador culé ha llegado a afirmar que considera que es uno de los futbolistas más odiados por la imagen que puede transmitir en los partidos.

Está claro que si la gente me conociera por el fútbol, creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol, eso lo tengo claro. Es mi manera de jugar y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy", explica el lateral izquierdo del Barça.

El ex del Valencia ha querido aclarar que su personalidad fuera de los terrenos de juego es muy diferente en comparación a su fuerte carácter dentro del campo.

"Luego la gente me conoce y sabe cómo soy, una persona muy humilde y que sé valorar todo en mi vida. No tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi humano o el Jordi con sus compañeros de equipo. Sí que es verdad que en la manera de jugar soy muy pesado y entiendo el odio que me pueda tener la gente que no me conoce", ha comentado el futbolista de L'Hospitalet.

El defensa blaugrana también ha hablado de la situación que atraviesa un equipo: "Estamos intentando recuperar las sensaciones. Se han ido jugadores importantes, de los mejores del mundo, y va a costar mucho más, pero con la gente joven que ha llegado y los que seguimos, vamos a intentar recuperar ese nivel para que podamos ganar títulos".