El presidente del CF Fuenlabrada, Jonathan Praena, dio explicaciones sobre todo lo sucedido en las últimas horas, con todo el equipo confinado en un hotel de A Coruña tras conocer que había varios positivos por coronavirus en la expedición.

Praena recalca que "en todo momento" han seguido el protocolo de LaLiga: "Nosotros lo que hacemos es cumplir el protocolo. Yo no sé el resto de sectores, ciudadanos si el protocolo es distinto. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir el protocolo. Hemos hecho un informe para mandárselo al CSD donde se ve que hemos cumplido el protocolo. A lo mejor que ha cambiarlo, pero hemos cumplido estrictamente lo que dice el protocolo".

"El Fuenlabrada no ha viajado cometiendo una negligencia. Tres casos se considera brote, pero tiene que haber trazabilidad. Los cuatro infectados no tienen esa trazabilidad. No se trata como un brote. No ha habido ese contacto de más de 15 minutos y por eso no se pone en conocimiento. No hay negligencia por parte del Fuenlabrada", afirma.

"Los jugadores ni salieron a cenar ni salieron de fiesta. Es totalmente incierto. No hemos hecho vida normal. No hemos puesto en riesgo a nadie del personal. Cumplimos las normas, con mascarilla, siempre a dos metros…", asegura el presidente.

"Lo deportivo es importante. Luego puedes pelear liga de 24 o playoff de 80, pero eso es secundario. Lo primero es la salud. La gente se ha preocupado más de lo deportivo de la salud de los jugadores. La temporada que viene todo seguirá igual y mañana le puede pasar esto a otro equipo", expresa.

¿Por qué no se quedó el equipo en Madrid? Praena lo tiene claro: "Si nos hubiéramos quedado en casa por miedo, LaLiga nos hubiera dado el partido por perdido".

Sobre una posible sanción, el máximo mandatario del Fuenlabrada cree que "no tiene que haber". "Cuando sale una resolución de la RFEF, del CSD y LaLiga diciendo que se aplaza el partido yo entiendo que el Fuenlabrada no tiene que tener una sanción", afirma.

Asimismo también ha desvelado que algunos futbolistas están empezando a sufrir síntomas del coronavirus. "Algunos tienen fiebre y dolor de cabeza", cuenta.

Se desconoce de momento la fecha en la que se disputará el encuentro ante el Deportivo de la Coruña. "No sabemos cómo lo vamos a preparar. Estamos en habitaciones. Físicamente el día que nos digan… a ver qué día podemos volver a Madrid y en que condiciones… y una vez que sepamos eso planificaremos algo".