Luis Suárez no jugará en el Barça la próxima temporada. Ronald Koeman no cuenta con él y así se lo hizo saber en una conversación telefónica. Una conversación que apenas duró algo más de un minuto, según desveló Cristóbal Soria en 'El Chiringuito'.

Y a Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, le parece una "falta de respeto" esta manera de comunicar una decisión tan importante como esta. Así lo ha asegurado en una entrevista en 'ESPN'.

"Personalmente no me parece correcto. Uno, como técnico, debe tener el convencimiento y la frontalidad de hablar cara a cara con el jugador y decirle que no continúa", asegura el que fuera técnico del Real Madrid hace más de una década.

"Me ha tocado hacerlo muchas veces y duele, pero hacerlo por teléfono me parece una falta de respeto hacia los técnicos y hacia los jugadores", afirma, contundente, el chileno.

Y finaliza con un consejo para Koeman, que tomará las riendas de un vestuario que parece en completa descomposición tras el 8-2 ante el Bayern Munich: "La autoridad es el convencimiento que consigues con el jugador para poder hacer lo que uno quiere. Se consigue día a día con el diálogo, con el trabajo y con el convencimiento en los momentos negativos".