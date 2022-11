Dos maneras muy diferentes de afrontar un derbi. El Real Betis llega en plenitud, mientras que el Sevilla ocupa puestos de descenso en LaLiga, todavía con Jorge Sampaoli haciéndose al equipo. Este domingo se enfrentan a las 21 horas en el Estadio Benito Villamarín.

Y Joaquín, capitán de los verdiblancos, ya calienta el partido. "Que no ganen a nada, por supuesto. Igual que a ellos no les gusta que nosotros ganemos, pues que no ganen ni los entrenamientos", ha comentado en declaraciones a 'Movistar'.

"Siempre un derbi contra el eterno rival es muy bonito para las aficiones, por la ciudad, por cómo se vive, y cómo se disfruta como uno gana", reflexiona el extremo de El Puerto de Santa María.

Afirma que lo mejor para Sevilla es que los dos equipos estén en Primera y puedan enfrentarse (el Sevilla ahora mismo está en descenso): "Siempre es bonito para la ciudad, las aficiones... Pensándolo positivamente, es importante que los dos equipos estén en Primera".

El Betis sigue en un momento dulce a las órdenes de Manuel Pellegrini. Es cuarto en LaLiga, en puestos Champions, y se ha clasificado como primero en la Europa League después de una gran fase de grupos.

Dos equipos que llegan muy desiguales al encuentro, pero todo puede pasar en el derbi sevillano. El estado de forma no marca favoritos. Aunque es evidente que el Betis llega en una situación mucho mejor que el Sevilla.