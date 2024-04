Joao Félix tiene estas cosas. Tiene cosas de artista. De genio. De que lo mismo está completamente desaparecido en un partido como que en otro lo hace todo y todo bien. A veces pasa incluso todo en el mismo encuentro, pues es eso lo que tienen los genios. Y como genio que es en ocasiones hace cosas como lo que hizo ante el Cádiz.

Como esa maravilla, esa acción, que dejó a todos boquiabiertos. Que hizo que alguno se quedase completamente incrédulo. Porque Joao, porque el jugador todavía propiedad del Atlético y ahora en las filas del Barça como cedido, desniveló un encuentro rudo con una obra maestra.

Con una chilena. Una gran chilena. Plástica. Precisa. Entre dos jugadores del Cádiz. Con una acción, en el área pequeña, que terminó en gol. Todo, en el minuto 34. Todo, tras un rechazo en el área gaditana.

En una acción en la que los andaluces pidieron juego peligroso. No lo apreció así Pulido Santana, y la maravilla de Joao subió al marcador para ser el 0-1. Para ser, al final, el único tanto de todo el duelo en el Nuevo Mirandilla.

Porque no hubo demasiado. Porque al Barça, con muchas rotaciones y la mente muy posiblemente en el PSG, no tuvo mucho frente a un rival que bien pudo irse con un punto frente a los de Xavi. Ter Stegen fue clave en el 80, con un gran paradón, para un cuadro azulgrana que no acertó de nuevo ante Ledesma por más que Joao y que Fermín trataron de volver a batir al meta gaditano.

Al final, victoria para el Barça y todo listo para la Champions y para El Clásico ante el Real Madrid. Europa y LaLiga, grandes objetivos todavía realistas para un Xavi en la que, salvo cambio de opinión, última temporada como entrenador de los culés.