Jeremy Mathieu se ha confesado en 'L'Equipe'. El excentral francés de equipos como Valencia y Barça ha admitido que no tenía gana alguna de vestir la azulgrana y que, incluso, le llegó a mostrar un contrato falso a Rufete.

"No quería ir al Barça. Era capitán de Valencia y disfrutaba. Me preguntaba, ¿voy a ir al Barça a pulir el banquillo?" dijo Mathieu.

El galo reconoce que él mismo se hizo un contrato nuevo: "Había un salario entre lo que me pagaba el Valencia y lo que me ofrecía el Barça".

"Se lo enseñé a Rufete. Le dije que si me daban eso me quedaba y me dijo que no debía haber problema. Amadeo Salvo, presidente, se negó. Rufete no podía creerlo. Entonces rompí el papel y les dije que me iba. Entendí que no contaban conmigo", relata.

En el Barça no lo pasó del todo bien: "Me marqué un gol en propia puerta ante el Villarreal. Era un córner, no vi llegar el balón y me rebota en el pecho. Al final acabó dentro. La prensa española me aplastó, como si lo hubiera hecho adrede".

Mathieu, posteriormente, reconoce que Diego Costa fue su rival más duro: "Te da pequeños golpes de perro para sacarte del partido. Te pisa, se disculpa y luego vuelve. Te molesta, le respondes y te llevas una tarjeta".

Y de entre los mejores, cita a Messi, pero también a otros más: "Silva, Mata, Xavi... Me impresionó su facilidad técnica y su sencillez fuera el campo".