Jémez vuelve a enfandarse con la prensa en México: "¿Me tocas los cojones para hacerme esta mierda de pregunta?"

Paco Jémez no está teniendo excesivo éxito, de momento, en su aventura en México. El Cruz Azul al que dirige sigue sin encontrar el rumbo ni el ritmo y en cinco partidos tan solo en uno han conocido la victoria. Ante estos números, el español la ha tomado con la prensa y con algunas de sus preguntas. Y es que el entrenador está sacando todo su carácter en el país azteca, al menos ante los medios.

A la pregunta de si sentía si había hundido a algún equipo, algo que se le preguntó nada más llegar al Cruz Azul, Jémez estalló: "¿Me tocas los cojones toda la semana para hacerme esta mierda de preguntas? Se acabó la entrevista. Borra mi teléfono y no me llames más en tu vida".

Todo sucedió en una entrevista con el medio 'La Tercera'. A pesar de que al comienzo todo iba normal, en cuanto se le sacó el tema de si sentía si había hundido a algún equipo todo se descontroló. "No me molestes más, ¿qué parte es la que no entiendes?" terminó contestando Jémez.