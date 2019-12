El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha confesado que "no" le gustó "el lema de 'España, siéntate y habla'" durante el Clásico entre FC Barcelona y Real Madri, aplazado en su día por la inestabilidad política en Cataluña a raíz de la sentencia judicial del 'procés' independentista.

"No me gustó, sobre todo, por el tema político que se planteó. No me gusta la situación que está pasando en esa parte de España que es Cataluña. No me gustó el lema de 'España, siéntate y habla'. Usted también es España, Cataluña no se tiene que sentar con España porque ya es parte de España", ha comentado sobre ese Clásico, durante una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero.

Así, Tebas ha afirmado que "el separatismo catalán no es lo conveniente a España" para la más que posible formación de Gobierno gracias al apoyo de ERC a Pedro Sánchez. "Aparte, es darle a los independentistas una expectativa que en este país no se la da ninguna institución ni se la da nadie", ha argumentado.

Por otra parte, Tebas se ha congratulado por su reelección oficial como máximo mandatario de LaLiga para los próximos cuatro años. "LaLiga es una industria y creo que aún falta mucho y que hay un sector, en el sector de la comunicación o en el de los ciudadanos, que no entiende la importancia de este negocio para la Marca España y para los miles de puestos de trabajo en este deporte, que no es algo contradictorio", ha dicho al respecto.

"Lo que intento es convencer de que esto es muy importante para toda España", ha proseguido en su discurso. "Parece mentira, pero vamos a entrar con muchísima fuerza nuevamente, por eso se hizo la dimisión. Se me ha criticado mucho, que si fue por sorpresa... La verdad es que me hace gracia que hace 15 días el presidente de la Federación Española me escribiera pidiendo mi dimisión", ha reflexionado con sorna.

Además, ha detallado sus objetivos. "Nos queda trabajo por hacer, y habrá que cambiar ciertas cosas, pero defender con ímpetu lo que creo que es de los clubes, lo que creo que es de la competición e intentar defender ante el legislador, o el Gobierno que nos corresponda, lo importante para la industria que es esta Liga y que se nos reconozca internacionalmente", ha aseverado.

Mientras, ha analizado su controversia con los clubes 'gallitos' de Primera División. "Yo tengo posibilidades de entenderme con todos. El problema que tenemos ahora son problemas culturales, son conceptos de fútbol totalmente diferentes. El presidente del Real Madrid está ya con la Superliga europea; si está dando de lado la competición española, no podemos tener un acuerdo", ha subrayado.

"Yo no estoy enfrentado a los dos clubes más poderosos del mundo, si acaso a quienes los dirigen. Pero el Real Madrid no es de Florentino Pérez ni el Barça de Bartomeu. Lo que estoy defendiendo en LaLiga, lo que defiende la mayoría de los clubes, es a beneficio del Madrid y del Barcelona", ha declarado.

"Las supracompeticiones son algo perjudicial para Madrid y Barcelona. Son medidas muy cortoplacistas de los que dirigen los dos clubes estos días. Hay que pensar mucho más a largo plazo y no sé si el modelo que están buscando es el adecuado para ello", ha concluido Tebas.