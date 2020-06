Desde que el fútbol español regresara a los entrenamientos hace algunas semanas, algunos futbolistas han sido cazados saltándose el protocolo de LaLiga. Los futbolistas del Sevilla fueron los primeros y, desde entonces, han aparecido otros casos como el de Luka Jovic.

A pesar de que la intención de LaLiga es no concentrar a los equipos de aquí a final de temporada (19 de julio), Javier Tebas ha reconocido que no tendrá más remedio que tomar esta decisión si continúan estos actos de indisciplina.

"Esperamos no tener que llegar a este extremo. Pero si los jugadores no dejan de ir a barbacoas o a fiestas, no tendremos otra elección", ha asegurado el presidente de LaLiga en un encuentro con periodistas internacionales.

"Nosotros hemos demostrado confiar en los jugadores al desistir de la idea de no concentrarlos en los centros de entrenamiento. Lo único que pedimos a cambio es que esta confianza tenga un retorno, que no sea traicionada. Si nos saltamos las reglas no perjudicamos solamente a LaLiga sino a la salud de la gente en general", ha explicado.

La fiesta de los jugadores del Sevilla fue la más comentada, con cuatro futbolistas de la plantilla: Ocampos, Ever Banega, De Jong y Mudo Vázquez. Todos ellos pidieron perdón publicamente a través de las redes sociales.

Precisamente el Sevilla reinaugura LaLiga este jueves en el derbi ante el Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un encuentro de extrema pasión que esta vez se vivirá de manera muy distinta al no haber público en las gradas.