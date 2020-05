La vuelta del fútbol cada día esta más cerca. A lo largo de esta semana, los equipos de Primera y Segunda División se han sometido a los pertinentes reconocimientos médicos y a los test de coronavirus para poder regresar cuanto antes a los entrenamientos, que en primera instancia serán individuales.

Aún estaba en el aire el momento en el que se retomaría la competición. Pues bien, Javier Agurirre podría haber dado la exclusiva. El entrenador del Leganés afirmó a 'Marca Caro' que el campeonato doméstico volverá el 20 de junio para terminar en julio.

"Ya tenemos fecha de inicio de Liga: 20 de junio arrancamos LaLiga, y en cinco semanas terminamos oficialmente, el 26 de julio. Se jugará sábados-domingo y miércoles-jueves, 11 fechas. Me lo acaba de informar LaLiga oficialmente y por lo cuál estoy muy contento porque ya tenemos calendarizados los entrenamientos. Ya empezamos mañana, afortunadamente pasamos las pruebas", expicó Aguirre.

Además, la Federación autorizará hacer hasta cinco cambios: "La Federación acaba de autorizar cinco cambios por partido, que me parece lo más sensato porque a los chavos cómo les puedes exigir 90 minutos cuando estuvieron 80 días en su casa, entre cuatro paredes, para evitar lesiones, ponerlos en forma".

Por último, llegó más allá y confirmó que el Real Madrid no jugará en el Santiago Bernabéu: "el Madrid ya anunció que no jugará en el Bernabéu, jugará en Valdebebas, yo lo recibiré en la última jornada, espero que ya esté sentenciado su objetivo y el mío, para no jugarme la vida ahí".