El 11 de septiembre de 2019, el Valencia CF cesaba a Marcelino García Toral como entrenador de la primera plantilla del club tras cuajar la mejor temporada de la última década en Mestalla, alzando la Copa del Rey frente al FC Barcelona en Sevilla y logrando la clasificación para la Champions League en el año del Centenario del club.

365 días después de la salida del asturiano, unida también a la del director deportivo, Mateu Alemany, el club va cuesta abajo y sin frenos. El 'efecto Celades' se diluyó como sal en agua, vestuario y palco cogieron cada vez más distancia y, lo más triste, la afición comenzó a ver al equipo como un espejismo de la temporada anterior.

La llegada de Javi Gracia a la ciudad del Turia coincidió con la purga en la plantilla que ejecutaron Peter Lim y Anil Murthy. Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Francis Coquelin, Ferran Torres, Cristiano Piccini... diversos pesos pesados del vestuario han salido del club, algunos por cantidades irrisorias, ante la pasividad en el capítulo de llegadas por parte de la dirección deportiva.

Dada esta situación, y a escasos veinte días de que se cierre el mercado de fichajes, Javi Gracia ha querido mandar un 'recordatorio' a la cúpula ché evidenciando los déficits de la plantilla ante la cantidad de salidas y la inexistencia de fichajes.

"Hablo con el presidente y con Corona para manifestarles lo que necesitamos. Hay motivos que no logro entender del porqué no se han cerrado algunos fichajes. Estoy un poco decepcionado con la gestión de mercado y no sé si solo el problema es económico", señaló Gracia en rueda de prensa.

"Veo la plantilla como todo el mundo: debilitada fruto de las salidas. No tengo seguridad de que no se produzcan más salidas, yo solo espero que se produzcan algunas llegadas", añadió.

Como consecuencia, el técnico 'blanquinegre' ha desechado las plazas Champions como un objetivo real para su equipo: "Estoy decepcionado porque no llegan jugadores. La plantilla puede competir, pero la tristeza que siento es que creo que el club no va a poder exigirnos lo que debería exigirnos por lo que es el Valencia CF por historia y potencial".

A su vez, Gracia aseguró que cuando Meriton contactó con él para hacerse cargo del equipo, le aseguraron llegarían nuevos jugadores: "Esperamos los refuerzos que antes de venir se me dijo que iban a venir y todavía no han llegado. Vamos a competir pero todos vemos que es necesario reforzar el equipo cuanto antes".

Por último, y asemejándose a la actitud que ofreció Cesare Prandelli en 2016 cuando dimitió ante la falta de incorporaciones, Javi Gracia afirmó que se centrará en entrenar ante el desgaste al que se ha visto sometido estas semanas: "No sé si seremos capaces de traer refuerzos. Soy escéptico en si van a venir jugadores que nos mejoren el nivel. Ya me he desgastado bastante. Me centro en entrenar".