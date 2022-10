Salamanca ha sido la primera ciudad de las muchas españolas que visitará 'El Chiringuito' antes de dar el salto al plano internacional.

Josep Pedrerol y todo su equipo aterrizaron en la ciudad salmantina y fueron recibidos entre aplausos por una multitud que aguardaba para verles.

El Palacio de Congresos de Salamanca se llenó para el estreno de un programa diferente, pero con la misma esencia: información, opinión y diversión.

Para arrancar una noche para el recuerdo, Pedrerol entonó un emotivo discurso de agradecimiento y compromiso de cara al futuro con la audiencia.

"En Salamanca empezamos este recorrido maravilloso. Tenemos ganas de estar más cerca de vosotros. Han sido semanas de preparación, de dudas... Cuando hemos llegado ha habido muchas sensaciones", arrancó.

"No siempre uno consigue lo que quiere, a veces te llevas decepciones, pero tampoco son malas, también aprendemos de eso, que no somos tan importantes y la gente no nos quiere tanto. Trabajaremos más y con más ilusión que nunca para recuperaros a todos", añadió.