Iker Casillas ha sido el gran protagonista del encuentro de la Fundación TELMEX Telcel de México. El de Móstoles, sincero como siempre, ha hablado sobre cómo fueron sus días con Del Bosque y con Mourinho, y ha comparado la situación vivida con ambos entrenadores.

"Lo que viví con Del Bosque estaba justificado por el nivel deportivo... pero la otra era más a nivel personal. Nos llevamos bien durante año y medio, pero en el siguiente discrepamos. Cosas normales entre capitán y entrenador, pero vas a chocar porque has de hablar con él todos los días y la relación se desgasta", cuenta Iker.

Casillas, eso sí, relata que la cosa entre los dos está ahora completamente perfecta: "Hay cosas que la gente no ve, pero ahora tengo una buena relación con él. Nos hemos visto varias veces".

"No es cuestión de seguir con el rencor. Cada uno miraba lo que era mejor para el equipo. Decidí no tener tanta relación con él porque veía cosas que no me gustaban, y él terminó optando por otro compañero", dce Casillas.

Sobre su salida del Real Madrid, Casillas es claro: "Nos equivocamos los dos. No me gustan esas imágenes pero hemos aprendido. No fue bueno para ambos. Seguro que algún día subsanamos ese desliz".

Y sobre la era de los Galácticos, Iker piensa que en esa época el Real Madrid era "gloria bendita para cualquier jugador". "La filosofía de Florentino de poder fichar al mejor jugador del momento era un plus de motivación. Logramos dos Champions del 2000 al 2003, dos Ligas e infinidad de títulos", cuenta.

Iker sabe que el Real Madrid es un club con mucha presión: "Cada tres días sabía que tenía una responsabilidad, aunque la presión la tienes desde abajo. Si ganábamos 8-2 el entrenador me preguntaba cómo podía haber encajado dos goles, eso en la cantera estaba mal visto".

Ahora, sin fútbol, Casillas dice haberse reinventado: "Hace dos o tres años ya vi que mi carrera se iba terminando, y cuando me dio el infarto todo estaba allanado. Era cuestión de adelantarlo".

