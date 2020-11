Tras diecinueve ediciones apareciendo (y siendo de los mejores valorados) desde 2001, Zlatan Ibrahimovic ha cargado contra EA Sports, empresa que desarrolla el conocido videojuego FIFA, por utilizar su imagen sin su consentimiento para "lucrarse".

A través de dos contundentes mensajes publicados en Twitter, el delantero sueco del Milan mostró su desencanto e informó que iba a "investigar" el caso, dejando entrever que podría emprender acciones legales.

"¿Quién le ha dado permiso al FIFA de EA Sports para usar mi nombre y mi cara? ¿FIFPro? No me consta ser miembro de FIFPro y si lo soy, se me ha incluido sin ningún conocimiento real a través de alguna maniobra rara. Y por su puesto, nunca he permitido a la FIFA o FIFPro lucrarse usándome", reza el primer mensaje de 'Ibra'.

"Alguien está haciendo beneficios de mi nombre y mi cara sin ningún acuerdo durante todos estos años. Es hora de investigar", concluye Zlatan, que estará amparado por el proyecto 'Tarjeta Roja', que aúna a un equipo de abogados y a más de 400 jugadores para demandar a las empresas de juegos o apuestas por el uso de su imagen sin consentimiento ni previo aviso.

De esta manera, EA Sports se podría ver obligado a pagar una indemnización cuantiosa al conocido ariete, aunque todo tornaría en tintes más negros si otros futbolistas que también figuran en el videojuego reclaman los derechos de su imagen.